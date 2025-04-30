Зобнин не извинился перед «Спартаком» за результативную ошибку в матче с ЦСКА

Спартаковец Даниил Денисов прокомментировал свою ошибку из кубкового матча с «Динамо» (2:1).

Денисов забил в свои ворота.

Во 2-м тайме Даниила заменили на Романа Зобнина.

Роман ошибся в последнем матче РПЛ против ЦСКА (1:2), позволив сопернику забить победный мяч.

– В матче с «Динамо» у меня был неудачный момент, до этого у других футболистов. Это игра, когда мы выигрываем, то нужно отмечать все моменты, как хорошие, так и наоборот. Мы все важны здесь.

Ошибается кто-то конкретно, или вся команда – нужно быть всегда сплоченными. Команда поддержала Рому.

– Он извинялся за этот эпизод?

– За что извиняться? Это футбольные моменты, они бывают. Все наши диалоги внутри коллектива остаются внутри коллектива.