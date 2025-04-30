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  • Зобнин не извинился перед «Спартаком» за результативную ошибку в матче с ЦСКА

Зобнин не извинился перед «Спартаком» за результативную ошибку в матче с ЦСКА

30 апреля 2025, 18:05
4

Спартаковец Даниил Денисов прокомментировал свою ошибку из кубкового матча с «Динамо» (2:1).

  • Денисов забил в свои ворота.
  • Во 2-м тайме Даниила заменили на Романа Зобнина.
  • Роман ошибся в последнем матче РПЛ против ЦСКА (1:2), позволив сопернику забить победный мяч.

– В матче с «Динамо» у меня был неудачный момент, до этого у других футболистов. Это игра, когда мы выигрываем, то нужно отмечать все моменты, как хорошие, так и наоборот. Мы все важны здесь.

Ошибается кто-то конкретно, или вся команда – нужно быть всегда сплоченными. Команда поддержала Рому.

– Он извинялся за этот эпизод?

– За что извиняться? Это футбольные моменты, они бывают. Все наши диалоги внутри коллектива остаются внутри коллектива.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (4)
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Цугундeр
1746027893
Вот шухеру- то на Зобнина навела...единая свиная семейка .) Каждый может ошибиться. " Все ссутся… Я ссусь… И даже главком пысается, бывает, но по ситуации!"(с)
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Arvlad
1746030350
Всё ничего, но никто и не спрашивает - какой недалёкий ум ведёт к таким вопросам? Ответ - абсолютно логичен...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746033029
Извиняются,когда случайно делают,а он специально.Посмотрите на его лицо в том эпизоде,ноль эмоций и даже не спеша поднимался и тем более не побежал догонять.
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Вжыхъ
1746039902
А защитники что делали на поле в это время? Три столба, а виноват почему-то Рома...
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