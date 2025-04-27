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  • Червиченко дал прогноз, где окажется Соболев в следующем сезоне

Червиченко дал прогноз, где окажется Соболев в следующем сезоне

27 апреля 2025, 08:05
5

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не видит Александра Соболева в «Зените» на следующий сезон.

«Соболев пойдет маршрутом Питер – «Крылья Советов». Туда в следующем сезоне. Если захочет играть.

Какая польза «Зениту» от Соболева? Болельщики его не любят, результата он не дает. Деньги адовые получает. Зачем он?» – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.
  • Контракт до 2027 года.
  • Соболев был в «Крыльях Советов» в 2018-2020 годах.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Garrincha58
1745737947
да уж не удачненько Зенит купил его, но и Спартак никого не приобрёл ему на замену
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Городовой
1745744403
Осинькину он и на хрен не нужен.
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Серый212918
1745758729
Дельфин и Семака с собой в Крылья прихватит, как благодетеля не оправдавшего надежд.
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FIA2507
1745854998
Сейчас меня забросают мокрыми тряпками, но Соболев был последним очень хорошим нападающим Спартака, поэтому Зенит его и увёл! Да, он бастовал при Абаскале, но после Соболева у нас сплошная ж*па в нападении! Чего-то никто не гнобит Угальде, хотя он за всю весну ни разу не попал в створ ворот. Соболев совершил ошибку с переходом в Зенит, но он чисто спартаковский игрок!
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