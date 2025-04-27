Червиченко дал прогноз, где окажется Соболев в следующем сезоне

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не видит Александра Соболева в «Зените» на следующий сезон.

«Соболев пойдет маршрутом Питер – «Крылья Советов». Туда в следующем сезоне. Если захочет играть.

Какая польза «Зениту» от Соболева? Болельщики его не любят, результата он не дает. Деньги адовые получает. Зачем он?» – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.