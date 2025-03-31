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«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»

31 марта 2025, 18:47
2

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил об обращении в экспертно-судейскую комиссию РФС.

У нижегородцев возникли вопросы к арбитрам по итогам гостевого матча 22-го тура РПЛ против «Химок».

  • «Пари НН» проиграл со счетом 0:2.
  • Встречу обслуживал Евгений Кукуляк.
  • Он назначил пенальти в пользу «Химок» за попадание мяча в руку Мамаду Майга.

«ФК «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с назначенным пенальти в наши ворота в матче с «Химками».

Мы не ищем оправданий в судействе, просто пытаемся понять логику принятия тех или иных решений.

Недавно в Лиге чемпионов был абсолютно идентичный эпизод в матче «Байер» – «Зальцбург», где украинская судейская бригада тоже назначила пенальти, после чего УЕФА официально признал это ошибкой.

При этом хочется отметить, что мы не до конца понимаем, как работает система назначений арбитров. В 18‑м туре этот же арбитр, Евгений Кукуляк, допускает грубую ошибку, засчитывая мяч в наши ворота в матче со «Спартаком». ЭСК эту ошибку признает, но в следующем туре арбитр как ни в чем не бывало получает назначение.

Мы надеемся, что те инициативы клубов и РПЛ, которые сейчас обсуждаются и продвигаются с помощью Александра Александровича Алаева, как можно быстрее будут интегрированы в нашу футбольную жизнь, тогда мы сможем понять логику руководства судейского комитета», – сказал Удальцов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Химки Кукуляк Евгений
Комментарии (2)
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kvm
1743438503
так рука или кукуляк бесит?
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andrei-sarap-yandex
1743446299
СПАРТАК БЕСИТ
Ответить
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