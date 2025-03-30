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Канчельскис сказал, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство

30 марта 2025, 17:40
4

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Краснодар» и «Зенит» разыграют первое место в РПЛ.

– «Краснодар» наравне с «Зенитом» – главные претенденты на чемпионство. «Краснодар» и «Зенит» будут бороться за титул.

– Такие успехи «Краснодара» удивительны?

– Почему? В том году то же самое было. Так что ничего неожиданного. Идут правильно, работают в правильном направлении. Хорошо, что они навязывают борьбу. Чемпионат интересный. Сейчас и «Спартак» ввязался в борьбу. Когда есть конкуренция, то и чемпионат интереснее. Но ничего неожиданного нет. «Краснодар» уже третий сезон играет стабильно, а стабильность – признак мастерства. Хорошо, молодцы. Чем больше команд будут давать бой, а на чемпионство будут претендовать три‑четыре клуба, чемпионат будет расти.

– Но в «Спартак» не верится в плане полноценной борьбы за золото?

«Спартак» команда непредсказуемая. Может выдать феерическую игру, а потом провалить следующий матч. «Спартак» – вряд ли. За второе‑третье места может бороться.

  • «Краснодар» на данный момент занимает 1-е место с 49 очками.
  • «Спартак» и «Зенит», которые провели на 1 матч меньше, имеют по 43 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Diminio
1743347161
С феерией можно и на 1 залететь
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timon2401
1743351819
трудно не согласиться..не готов ещё Спартак "выгрызать" каждую игру! да и явного лидера нет пока, который мог бы как то решать коим был Промес последние время..Гарсия и Солари пока совсем не вписались, да и состав в целом у Спартака не лучше чем у остальных команд находящихся в первой 5
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Странник 09
1743499519
Лучше бы литовец спрогнозировал когда Брянск выйдет в РПЛ и составит конкуренцию зениту. Вот тогда можно будет послушать прогноз от него про Спартак
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