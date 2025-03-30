Канчельскис сказал, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Краснодар» и «Зенит» разыграют первое место в РПЛ.

– «Краснодар» наравне с «Зенитом» – главные претенденты на чемпионство. «Краснодар» и «Зенит» будут бороться за титул.

– Такие успехи «Краснодара» удивительны?

– Почему? В том году то же самое было. Так что ничего неожиданного. Идут правильно, работают в правильном направлении. Хорошо, что они навязывают борьбу. Чемпионат интересный. Сейчас и «Спартак» ввязался в борьбу. Когда есть конкуренция, то и чемпионат интереснее. Но ничего неожиданного нет. «Краснодар» уже третий сезон играет стабильно, а стабильность – признак мастерства. Хорошо, молодцы. Чем больше команд будут давать бой, а на чемпионство будут претендовать три‑четыре клуба, чемпионат будет расти.

– Но в «Спартак» не верится в плане полноценной борьбы за золото?

– «Спартак» команда непредсказуемая. Может выдать феерическую игру, а потом провалить следующий матч. «Спартак» – вряд ли. За второе‑третье места может бороться.