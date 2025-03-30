Черчесов прокомментировал информацию о своем желании сменить Личку в «Динамо»

Станислав Черчесов отреагировал на новость, что он хочет возглавить «Динамо».

«В посте написано, что Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера – это факт. «Динамо» может... (После паузы.) Нет, даже должно брать золото – тоже факт.

А еще один факт заключается в том, что в обеих командах сейчас есть действующие главные тренеры, которым хочу пожелать удачи. Но, видимо, тот талантливый журналист из телеграма помнит, что прошлой осенью исполнилось десять лет, как бело-голубые под руководством нашего штаба одержали шесть побед в шести матчах в группе Лиги Европы...

В целом же у каждого клуба есть свое видение и планы, и они действуют в соответствии с ними», – сказал Черчесов.