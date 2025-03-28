Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»

Станислав Черчесов рассчитывает возглавить «Динамо».

«Черчесов очень хотел бы летом возглавить «Динамо» (конечно, в случае ухода Марцела Лички).

Дело в том, что Черчесов ещe ни разу не становился чемпионом России в качестве тренера (при этом у него есть чемпионства в Польше и Венгрии) и считает, что с бело-голубыми ему вполне под силу это сделать. И именно этот вариант был бы для него приоритетным даже по сравнению с периодически возникающими вариантами с европейскими клубами», – написал источник.