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  • Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»

Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»

Сегодня, 16:40
6

Станислав Черчесов рассчитывает возглавить «Динамо».

«Черчесов очень хотел бы летом возглавить «Динамо» (конечно, в случае ухода Марцела Лички).

Дело в том, что Черчесов ещe ни разу не становился чемпионом России в качестве тренера (при этом у него есть чемпионства в Польше и Венгрии) и считает, что с бело-голубыми ему вполне под силу это сделать. И именно этот вариант был бы для него приоритетным даже по сравнению с периодически возникающими вариантами с европейскими клубами», – написал источник.

  • Зимой Черчесова уволили из сборной Казахстана.
  • Последний клуб РПЛ в тренерской карьере Черчесова – «Динамо» (2014-2015 годы).
  • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Черчесов Станислав
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Комментарии (6)
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...короче
1743170416
..."Съесть-то он, съесть! Да, кто ж ему дасть?"...
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Борис34684
1743171254
Хотеть не вредно но можно прождать и остаться ни с чем.
Ответить
subbotaspartak
1743171949
Давайте-давайте, интересно посмотреть со стороны.
Ответить
Александр.Т.
1743172335
Выиграл с сильнейшими клубами Венгрии и Польши,как бы сказал Царь и Абаскаль взял бы чемпионства страны с такими клубами
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Интерес
1743173707
В мутной воде осетров выращивать не получится.ТОлько карасиков.
Ответить
andr45
1743174168
Туда ему и дорога) Попутного ветра)
Ответить
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