Известен клуб РПЛ, который хочет возглавить Черчесов – это не «Спартак»

Станислав Черчесов рассчитывает возглавить «Динамо».
«Черчесов очень хотел бы летом возглавить «Динамо» (конечно, в случае ухода Марцела Лички).
Дело в том, что Черчесов ещe ни разу не становился чемпионом России в качестве тренера (при этом у него есть чемпионства в Польше и Венгрии) и считает, что с бело-голубыми ему вполне под силу это сделать. И именно этот вариант был бы для него приоритетным даже по сравнению с периодически возникающими вариантами с европейскими клубами», – написал источник.
- Зимой Черчесова уволили из сборной Казахстана.
- Последний клуб РПЛ в тренерской карьере Черчесова – «Динамо» (2014-2015 годы).
- «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
Источник: телеграм-канал Sport Baza