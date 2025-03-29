Назван клуб-лидер РПЛ по выплатам агентам в 2024 году

РФС опубликовал сведения об агентских комиссиях российских клубов в 2024 году.

Лидером по выплатам агентам оказался «Спартак». Топ-10 выглядит так.

1. «Спартак» – 135 241 944 рубля, 10 625 133 евро, 68 965 долларов.

2. «Краснодар» – 554 537 429 рублей.

3. ЦСКА – 4 675 171 евро, 680 000 долларов.

4. «Зенит» – 454 874 999 рублей.

5. «Динамо» – 383 176 771 рубль.

6. «Локомотив» – 336 104 970 рублей.

7. «Рубин» – 1 680 000 евро, 25 000 000 рублей.

8. «Ростов» – 159 287 000 рублей.

9. «Балтика» – 59 393 576 рублей.

10. «Сочи» – 55 582 049 рублей.