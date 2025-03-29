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Назван клуб-лидер РПЛ по выплатам агентам в 2024 году

29 марта 2025, 13:39
4

РФС опубликовал сведения об агентских комиссиях российских клубов в 2024 году.

Лидером по выплатам агентам оказался «Спартак». Топ-10 выглядит так.

1. «Спартак» – 135 241 944 рубля, 10 625 133 евро, 68 965 долларов.

2. «Краснодар» – 554 537 429 рублей.

3. ЦСКА – 4 675 171 евро, 680 000 долларов.

4. «Зенит» – 454 874 999 рублей.

5. «Динамо» – 383 176 771 рубль.

6. «Локомотив» – 336 104 970 рублей.

7. «Рубин» – 1 680 000 евро, 25 000 000 рублей.

8. «Ростов» – 159 287 000 рублей.

9. «Балтика» – 59 393 576 рублей.

10. «Сочи» – 55 582 049 рублей.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743245162
Платят чертам позорным...пацаны на СВО без патронов, а этим гадам деньги не куда девать...если бы эти гнусные существа все эти деньги направили на закупку военной техники и сняряжения для воинов на СВО, от украишки осталось бы одно название...стыдно в дни когда наши братья на СВО гибнут, эти мракобесы вместо поддержки только ослабляют страну...ПОЗОР
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DOCTOR PENALTY
1743245845
Смешная таблица. При множестве вариантов откатов, кто поверит в это фуфло? """
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FWSPM
1743252788
не важно сколько потратил Спартак главное что бы не зря
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FCSpartakM
1743259245
Это как понимать? Спартак в трех валютах платил? Хаха, кто в эту чушь поверит. Спартак заплатил в 5 раз больше зенита? Или зенит бразильцам рублями платил?Хахаха
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