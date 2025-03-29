Гвардиола поделился первыми впечатлениями от Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил качества защитника Абдукодира Хусанова.

«У Хусанова действительно особенные качества. Он очень быстрый и привносит свою страсть.

Мы довольны им по первым неделям. Он понимает все довольно хорошо. Мы должны способствовать его обучению и адаптации», – цитирует Пепа ВВС.