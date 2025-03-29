Гвардиола поделился первыми впечатлениями от Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил качества защитника Абдукодира Хусанова.
«У Хусанова действительно особенные качества. Он очень быстрый и привносит свою страсть.
Мы довольны им по первым неделям. Он понимает все довольно хорошо. Мы должны способствовать его обучению и адаптации», – цитирует Пепа ВВС.
- Узбекистанец в «Манчестер Сити» с января, когда был куплен у «Ланса» за 40 миллионов евро.
- В АПЛ Хусанов провел 6 матчей.
- После прихода Абдукодира «Сити» вылетел из Лиги чемпионов от «Реала».
Источник: «Бомбардир»