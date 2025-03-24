Новые потери сборной России, рекорд Роналду, «Ювентус» сменил тренера и другие новости

В сборной России назвали основного вратаря

Клуб РПЛ могут покинуть четыре легионера

«Ювентус» сменил главного тренера

Карпин назвал игрока сборной России, которому подошла бы «Барселона»

С клуба Первой лиги могут снять 9 очков за махинацию с участием «Химок»

Еще 2 футболиста покинули сборную России перед матчем с Замбией

200-я сборная мира отказалась играть с Россией

Замбиец из украинского клуба объяснил отказ играть с Россией

Роналду стал автором уникального достижения на уровне сборных

Определились полуфинальные пары Лиги наций