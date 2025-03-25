ЭСК РФС вынес вердикт по второму голу «Спартака» в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный момент в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

Москвичи забили победный гол на 90-й минуте.

Кристофер Мартинс, возможно, находился в офсайде.

Игру судил Сергей Иванов.

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Зенит» в данной игровой ситуации», – говорится в публикации на сайте РФС.