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  • ЭСК РФС вынес вердикт по второму голу «Спартака» в ворота «Зенита»

ЭСК РФС вынес вердикт по второму голу «Спартака» в ворота «Зенита»

Сегодня, 15:45
35

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный момент в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Зенит» в данной игровой ситуации», – говорится в публикации на сайте РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мартинс Кристофер Иванов Cергей
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Комментарии (35)
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zigbert
1742909602
А ведь можно было вынести это решение гораздо раньше чтобы не держать в напряжении многочисленную армию болельщиков.
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Cleaner
1742909945
Стыдно за Зенит. Как только Дельфин перебрался в Питер, так за Зенит все стыднее и стыднее...(((
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Lenin26
1742910570
Забавно всё это звучит,особенно вот эта фраза "и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот",то есть прочерченная линия,которую показали на тв,где за крайнюю часть тела защитника приняли перчатку нападающего и это видно даже самому тупому их не смутила,ну да бог с ними,очередной раз ЭСК показали себя с самой лучшей стороны,не побоюсь этих слов "профессионалы мирового масштаба")
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Иван Петров 1986
1742911994
Как же блохастые это переживут ?
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subbotaspartak
1742912492
Если бы гол на игре был отменён, комиссия бы сказала: Правильно,... зафиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным ВАР при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот.
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Artemka444
1742914107
Разогнать это эск к чертям!!! Говорят как им удобно И судят как им удобно Вот и всё
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aaaaahhhh
1742915930
Стыдно за зенит, стыдно за нытиков:)))
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шахта Заполярная
1742917220
И ЭСК не помог, осталась одна и последняя инстанция - спортлото.
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R_a_i_n
1742917468
Что за визги стоят? Это Сифон и Борода не довольны вердиктом глубокоуважаемого ЭСК РФС.
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NewLife
1742917808
"у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента" "НОНД" (нет оснований не доверять органам правопорядка) это позорный мем, взятый на вооружение судами низшей инстанции для быстрого принятия решений по ментовским жалобам о том, что щека нарушителя нанесла травму кулаку мента. Обидно, что не вынесли вердикт по историческому выражению философа Лелика про субъективную объективность при начертании оффсайдных линий.
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