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Ловчев раскрыл размер своей пенсии

Сегодня, 16:20
7

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о пенсионных выплатах.

«Согласен с тем, что людям невозможно прожить на пенсию в 12-15 тысяч. Наши мамы и папы, которые работали всю жизнь, живут на эти деньги, хорошо если дети еще помогают.

Если говорить про меня, то чтобы мне самому прожить, не с семьей, то у меня около 30 тысяч пенсия, плюс мне Москва доплачивает за бронзовую олимпийскую медаль порядка 18 тысяч, а еще страна платит стипендию 30 тысяч за олимпийскую медаль. Но у нас же призеров или чемпионов Олимпийских игр – не так много.

Пенсии – глобальная история всей страны. Мне было бы трудновато прожить только на пенсию 30 тысяч рублей. Я медийный человек, живу в доме в 100 км от Москвы, и я езжу на телевидение, а это туда-обратно – 200 км.

Это только 2 тысячи на бензин, если я раз пять в месяц так поеду, то уже десятку должен только на это потратить. Здесь все надо считать. Я ни с чем не могу сравнить пенсии.

Мы же с вами не понимаем, почему пенсии такие. Это же не так, что пришел дяденька к Владимиру Владимировичу и сказал: «А давайте пенсии 50 тысяч сделаем».

Все это как-то связано с тем, как страна зарабатывает, но я в этом деле не разбираюсь. Конечно, могу огульно сказать, что это маленькая пенсия», – заявил Ловчев.

  • Помимо «Спартака», Ловчев выступал за «Динамо» и «Крылья Советов».
  • Он играл на позиции защитника
  • В активе Ловчева более 50 матчей за сборную СССР. Он стал бронзовым призером Олимпиады в 1972 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
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Комментарии (7)
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FWSPM
1742909714
Как зарабатывает страна всем известно и как тратит тоже. Уровнь жизни скоро будет как в Африке
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Александр-Каратеев-yandex
1742910730
Пенсии безусловно, мизерные, но Серафимычу грех жаловаться - десятку ты на бензин тратишь сказал, а сколько ты на телевидении зарабатываешь - про это почему-то промолчал.При всей твоей не любви к красно-белым ты там желанный гость, на матч тв таких всегда зовут.
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anatolich72
1742911277
Набрехал.
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subbotaspartak
1742912269
....но я в этом деле не разбираюсь. Конечно, могу огульно сказать, что это маленькая пенсия», – заявил Ловчев.... Однако смелости своей за бздел...
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FIA2507
1742914742
Женя, 3,14зди поменьше, а то оставят, как всем 30-ку и сдохнешь с голоду на радость чиновникам!
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fakeid
1742915609
а чё - лукойл не выдал своей легенде платиновую карточку на свои заправки? во жлобы) ну хоть бы 100 литров в месяц)
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САДЫЧОК
1742918232
Свистит у Ловчева конкретно! Другими словами этот Ловчев, сказал, что за деньги будет говорить всё что угодно кому то.
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