Ловчев раскрыл размер своей пенсии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о пенсионных выплатах.
«Согласен с тем, что людям невозможно прожить на пенсию в 12-15 тысяч. Наши мамы и папы, которые работали всю жизнь, живут на эти деньги, хорошо если дети еще помогают.
Если говорить про меня, то чтобы мне самому прожить, не с семьей, то у меня около 30 тысяч пенсия, плюс мне Москва доплачивает за бронзовую олимпийскую медаль порядка 18 тысяч, а еще страна платит стипендию 30 тысяч за олимпийскую медаль. Но у нас же призеров или чемпионов Олимпийских игр – не так много.
Пенсии – глобальная история всей страны. Мне было бы трудновато прожить только на пенсию 30 тысяч рублей. Я медийный человек, живу в доме в 100 км от Москвы, и я езжу на телевидение, а это туда-обратно – 200 км.
Это только 2 тысячи на бензин, если я раз пять в месяц так поеду, то уже десятку должен только на это потратить. Здесь все надо считать. Я ни с чем не могу сравнить пенсии.
Мы же с вами не понимаем, почему пенсии такие. Это же не так, что пришел дяденька к Владимиру Владимировичу и сказал: «А давайте пенсии 50 тысяч сделаем».
Все это как-то связано с тем, как страна зарабатывает, но я в этом деле не разбираюсь. Конечно, могу огульно сказать, что это маленькая пенсия», – заявил Ловчев.
- Помимо «Спартака», Ловчев выступал за «Динамо» и «Крылья Советов».
- Он играл на позиции защитника
- В активе Ловчева более 50 матчей за сборную СССР. Он стал бронзовым призером Олимпиады в 1972 году.