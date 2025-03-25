Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав на товарищеский матч с Замбией, который пройдет 25 марта, начало встречи в 20:00 по московскому времени.

Стартовый состав на матч:

Россия: Максименко, Вахания, Дивеев, Осипенко, Круговой, Комаров, Черников, Миранчук, Глушенков, Комличенко, Мостовой.

Запасные: Агкацев, Ставер, Ибишев, Бакаев, Кисляк, Адамов, Литвинов, Батраков, Горшков, Мусаев, Пруцев, Садулаев, Сильянов.

Главный тренер: Валерий Карпин

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!