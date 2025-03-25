Олимпийский чемпион Легков: «У меня никогда не было кумиров, кроме Александра Мостового»

Олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков заявил, что считает Александра Мостового своим единственным кумиром.
«У меня никогда не было кумиров, кроме Александра Мостового. Он уникальный спортсмен: в честь него ставят памятники.
Я ориентируюсь только на наших спортсменов. Других для меня не существует. Конечно, на них можно смотреть и восхищаться. Но мы должны ориентироваться только на российских спортсменов.
С учетом ситуации в мире, когда пытаются отправить нас на второй план. И мы говорить о них не будем. А когда вернемся, то обыграем их. Особенно в лыжных гонках», – сказал Легков.
- Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Он выступал за пределами России на протяжении 14 лет.
- Со «Спартаком» дважды становился чемпионом СССР.
Источник: «Р-Спорт»