Титов сказал, какой команде желает чемпионства – это не «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов надеется на победу «Краснодара» в РПЛ.

– «Краснодар» сейчас играет без Сперцяна и почти не имеет ротации. Останутся в борьбе?

– Сперцян – это не Месси, чтобы без него не смогли играть. У «Краснодара» очень интересный состав. Есть сильный наконечник Кордоба.

Для меня колумбиец – самый сильный нападающий в России. Не тот, который забивает в каждом матче, а тот, который из любой ситуации может сделать голевой момент.

Джон здорово бежит, играет головой, блестяще играет корпусом и двуногий. У него есть всe. Для нашей лиги это топовый нападающий.

У него очень много моментов, и он мог бы забивать ещe больше, если бы было хладнокровие. Кордоба может создать момент сам себе из ничего. В последней игре выходил один на один и не забивал.

– Верите, что «Краснодар» останется в борьбе до последнего? В них как будто мало кто верит.

– Всегда нужно искать внутренние резервы. Может выйти 20-летний мальчишка и дать результат, я на это надеюсь!

«Краснодар» давно заслужил чемпионство или кубок. Они играли в финале кубка и могли выиграть РПЛ. Через такие моменты и приходит дух победителя. Второй год подряд молодой клуб составляет конкуренцию грандам – это здорово.

Я надеюсь, что в ближайшее время они возьмут чемпионство, может даже смогут в этом году. В течение трeх-четырeх туров станет ясно, будут ли они в гонке или уже нет. Хотелось бы, чтобы все клубы оставались в гонке до последнего тура.