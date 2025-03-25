Титов сказал, какой команде желает чемпионства – это не «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов надеется на победу «Краснодара» в РПЛ.
– «Краснодар» сейчас играет без Сперцяна и почти не имеет ротации. Останутся в борьбе?
– Сперцян – это не Месси, чтобы без него не смогли играть. У «Краснодара» очень интересный состав. Есть сильный наконечник Кордоба.
Для меня колумбиец – самый сильный нападающий в России. Не тот, который забивает в каждом матче, а тот, который из любой ситуации может сделать голевой момент.
Джон здорово бежит, играет головой, блестяще играет корпусом и двуногий. У него есть всe. Для нашей лиги это топовый нападающий.
У него очень много моментов, и он мог бы забивать ещe больше, если бы было хладнокровие. Кордоба может создать момент сам себе из ничего. В последней игре выходил один на один и не забивал.
– Верите, что «Краснодар» останется в борьбе до последнего? В них как будто мало кто верит.
– Всегда нужно искать внутренние резервы. Может выйти 20-летний мальчишка и дать результат, я на это надеюсь!
«Краснодар» давно заслужил чемпионство или кубок. Они играли в финале кубка и могли выиграть РПЛ. Через такие моменты и приходит дух победителя. Второй год подряд молодой клуб составляет конкуренцию грандам – это здорово.
Я надеюсь, что в ближайшее время они возьмут чемпионство, может даже смогут в этом году. В течение трeх-четырeх туров станет ясно, будут ли они в гонке или уже нет. Хотелось бы, чтобы все клубы оставались в гонке до последнего тура.
- После 21 тура «Краснодар» лидирует в РПЛ с 46 очками.
- У «Спартака» и «Зенита» по 43 балла. Москвичи выше благодаря преимуществу в личных встречах.