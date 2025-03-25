ЭСК РФС признала двойную ошибку против ЦСКА в матче с «Акроном»

Экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала работу арбитра Михаила Черемных в матче 21-го тура РПЛ между «Акроном» и ЦСКА (1:2).

ЭСК признала двойную ошибку рефери против армейцев:

Черемных ошибочно назначил штрафной удар в пользу «Акрона» на 63-й минуте и дал желтую карточку Матвею Кисляку.

Тольяттинцы забили после розыгрыша этого штрафного.

Судья ошибочно назначил штрафной удар в пользу команды «Акрон», после выполнения которого произошло взятие ворот команды ЦСКА, и ошибочно вынес предупреждение игроку команды «ЦСКА» №31 Матвею Кисляку на 63 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, данный игрок, вступив в единоборство с атакующим игроком команды «Акрон» №14 Владимиром Хубуловым в честной манере, сыграл в мяч, а последующий контакт по инерции с соперником являлся неизбежным и ненаказуемым, так как со стороны игрока ЦСКА не было дополнительного движения ногой в сторону движения нападающего после игры в мяч.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данной игровой ситуации», – говорится в вердикте ЭСК.