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Первый тренер Захаряна объяснил травматичность игрока

Сегодня, 15:30
3

Павел Козлов, первый тренер полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, порассуждал о череде травм у футболиста.

«Видимо, какое-то невезение у Захаряна. Я желаю ему скорее восстановиться и принести пользу команде.

Думаю, его травмы – стечение обстоятельств. Для начала ему надо восстановиться по здоровью, а там будет видно, что делать дальше.

От всего сердца желаю ему только удачи и здоровья, чтобы проявил себя с лучшей стороны», – сказал Козлов.

  • Российский футболист проводит 2-й сезон в Испании.
  • В этом сезоне из-за травм он поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • Неделю назад у Захаряна случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
  • Игрок пропустит 3-4 недели.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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Комментарии (3)
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k611
1742909254
Нагрузок не выдерживает. Это ж не РПЛ.
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subbotaspartak
1742912838
Не туда ты ему коленки вставил?
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