Первый тренер Захаряна объяснил травматичность игрока

Павел Козлов, первый тренер полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, порассуждал о череде травм у футболиста.
«Видимо, какое-то невезение у Захаряна. Я желаю ему скорее восстановиться и принести пользу команде.
Думаю, его травмы – стечение обстоятельств. Для начала ему надо восстановиться по здоровью, а там будет видно, что делать дальше.
От всего сердца желаю ему только удачи и здоровья, чтобы проявил себя с лучшей стороны», – сказал Козлов.
- Российский футболист проводит 2-й сезон в Испании.
- В этом сезоне из-за травм он поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- Неделю назад у Захаряна случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
- Игрок пропустит 3-4 недели.
Источник: «Чемпионат»