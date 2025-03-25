Первый тренер Захаряна объяснил травматичность игрока

Павел Козлов, первый тренер полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, порассуждал о череде травм у футболиста.

«Видимо, какое-то невезение у Захаряна. Я желаю ему скорее восстановиться и принести пользу команде.

Думаю, его травмы – стечение обстоятельств. Для начала ему надо восстановиться по здоровью, а там будет видно, что делать дальше.

От всего сердца желаю ему только удачи и здоровья, чтобы проявил себя с лучшей стороны», – сказал Козлов.