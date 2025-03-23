Карпин назвал игрока сборной России, которому подошла бы «Барселона»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитнику Антону Миранчуку по стилю игры больше подошла бы «Барселона», чем «Сьон».

– Вы поедете смотреть наших легионеров?

– Наверное, в апреле съезжу посмотреть в Монако, и заеду в Швейцарию. С Антоном сейчас общались. То, в какой футбол играет «Сьон», никого не обижая, скажу, что не совсем ему он подходит. Антон более тонкий игрок. Для него «Барселона» бы лучше подошла. А потянет он или не потянет, это уже другой вопрос.