Карпин назвал игрока сборной России, которому подошла бы «Барселона»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитнику Антону Миранчуку по стилю игры больше подошла бы «Барселона», чем «Сьон».
– Вы поедете смотреть наших легионеров?
– Наверное, в апреле съезжу посмотреть в Монако, и заеду в Швейцарию. С Антоном сейчас общались. То, в какой футбол играет «Сьон», никого не обижая, скажу, что не совсем ему он подходит. Антон более тонкий игрок. Для него «Барселона» бы лучше подошла. А потянет он или не потянет, это уже другой вопрос.
- 29-летний Антон Миранчук стал игроком «Сьона» 9 сентября 2024 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- 25 марта сборная России проведет в Москве товарищеский матч с Замбией.
- Миранчук пропустил последние четыре встречи национальной команды.
Источник: «Матч ТВ»