Медведев пригрозил журналистам за новости о конфликтах в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил информационную атаку на клуб.

Сообщалось, что Медведев устроил разнос футболистам после поражения от «Спартака» (1:2).

Он якобы сказал: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите *** [нафиг]!»

Также стало известно о конфликте Сергея Семака и Максима Глушенкова.

Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».

Семак отрицает эту информацию.

– Сегодня появилось множество информации о конфликтах в «Зените». Как вы считаете, не может ли кто-то специально это выкладывать, чтобы пытаться навредить клубу?

– Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.