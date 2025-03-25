Медведев пригрозил журналистам за новости о конфликтах в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил информационную атаку на клуб.
- Сообщалось, что Медведев устроил разнос футболистам после поражения от «Спартака» (1:2).
- Он якобы сказал: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите *** [нафиг]!»
- Также стало известно о конфликте Сергея Семака и Максима Глушенкова.
- Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».
- Семак отрицает эту информацию.
– Сегодня появилось множество информации о конфликтах в «Зените». Как вы считаете, не может ли кто-то специально это выкладывать, чтобы пытаться навредить клубу?
– Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.
Источник: «Спорт-Экспресс»