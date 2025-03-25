Реакция Генича на новости о конфликтах в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о слухах насчет череды разногласий внутри «Зенита».

Сообщалось, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев устроил разнос футболистам после поражения от «Спартака» (1:2).

Он якобы сказал: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите *** [нафиг]!»

Также стало известно о конфликте Сергея Семака и Максима Глушенкова.

Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».

«Спустя 10 дней после «Спартака» кто-то вбрасывает про конфликт в раздевалке, следом про пламенную речь Медведева, тут же про опровержение…

Дзюба уже установил очередной рекорд за это время, Соболев оформил дубль в игре с БАТЭ…Почему именно сейчас?

Обычно такие инсайды на второй-третий день всплывают;) Кто-то сине-бело-голубую лодку раскачивает?» – написал Генич в своем телеграм-канале.