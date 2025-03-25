«Оренбург» уволил сотрудника за то, что он ездил домой обедать

Стало известно о странном увольнении в «Оренбурге».
Работы лишился менеджер по работе с болельщиками Алексей Балдин. Он проработал в клубе 12 лет.
«Руководству не нравилось, что Балдин отказывался есть в столовой.
Сначала ему вынесли предупреждение и попросили оставаться в расположении, но тот отказался есть готовую еду и продолжал гонять домой.
Тогда его решили слить. При этом руководство просило его по-хорошему уйти со своей должности. Говорили: напиши заявление по-собственному, и тот согласился», – сообщил источник.
- «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.
- Команда набрала всего 11 очков в 21 туре.
Источник: «Mash на спорте»