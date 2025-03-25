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  • «Оренбург» уволил сотрудника за то, что он ездил домой обедать

«Оренбург» уволил сотрудника за то, что он ездил домой обедать

Сегодня, 17:33
1

Стало известно о странном увольнении в «Оренбурге».

Работы лишился менеджер по работе с болельщиками Алексей Балдин. Он проработал в клубе 12 лет.

«Руководству не нравилось, что Балдин отказывался есть в столовой.

Сначала ему вынесли предупреждение и попросили оставаться в расположении, но тот отказался есть готовую еду и продолжал гонять домой.

Тогда его решили слить. При этом руководство просило его по-хорошему уйти со своей должности. Говорили: напиши заявление по-собственному, и тот согласился», – сообщил источник.

  • «Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.
  • Команда набрала всего 11 очков в 21 туре.

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Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Оренбург
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Artemka444
1742913753
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