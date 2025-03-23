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В Пакистане высказались о возможности матча с Россией

Сегодня, 19:36
1

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар высказался о возможном товарищеском матче с Россией.

«В прошлом году у нас был разговор с РФС, который закончился отменой матча. Сейчас разговоров по матчу со сборной России нет. Пакистан сейчас не желает проводить матч с Россией», – сказал Мажар.

  • Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Пакистан – 198-е.
  • Ранее сборные должны были сыграть в октябре 2024 года, но матч в итоге не состоялся.

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Источник: Metaratings.ru
Товарищеские матчи. Сборные Россия Пакистан
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Комментарии (1)
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кайрос
1742750251
Пакистан сейчас не желает проводить матч с Россией=== Вот оно чо.Щас их запишут в недружественные.Гы гы
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