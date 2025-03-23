В Пакистане высказались о возможности матча с Россией

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар высказался о возможном товарищеском матче с Россией.

«В прошлом году у нас был разговор с РФС, который закончился отменой матча. Сейчас разговоров по матчу со сборной России нет. Пакистан сейчас не желает проводить матч с Россией», – сказал Мажар.