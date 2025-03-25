Глушаков ответил, почему будет смотреть матч Россия – Замбия

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков собирается посмотреть товарищескую встречу против Замбии.
– Планирую смотреть матч сборной с Замбией. Буду поддерживать сборную России. Надеюсь, болельщики создадут атмосферу и тоже поддержат команду.
Смотреть нечего, поэтому в любом случае придется смотреть матч с Замбией.
– Замбия для нас достойный соперник?
– Нет, конечно. Думаю, если бы основные игроки приехали, то было бы интереснее.
Нам надо с кем-то играть, вот и играем. Эти матчи нужны, чтобы в рейтинге ФИФА не терять очки, чтобы мы держались на плаву и заполняли паузы сборной какими-то товарищескими матчами.
- Россия примет Замбию сегодня на «ВТБ Арене» в Москве.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало игры – в 20:00 мск.
- Ранее россияне разгромили Гренаду со счетом 5:0.
Источник: Sport24