Глушаков ответил, почему будет смотреть матч Россия – Замбия

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков собирается посмотреть товарищескую встречу против Замбии.

– Планирую смотреть матч сборной с Замбией. Буду поддерживать сборную России. Надеюсь, болельщики создадут атмосферу и тоже поддержат команду.

Смотреть нечего, поэтому в любом случае придется смотреть матч с Замбией.

– Замбия для нас достойный соперник?

– Нет, конечно. Думаю, если бы основные игроки приехали, то было бы интереснее.

Нам надо с кем-то играть, вот и играем. Эти матчи нужны, чтобы в рейтинге ФИФА не терять очки, чтобы мы держались на плаву и заполняли паузы сборной какими-то товарищескими матчами.