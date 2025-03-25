Губернатор Федорищев обратился к Осинькину на встрече с «Крыльями Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с игроками, тренерами и руководством «Крыльев Советов».
Они обсудили ситуацию в команде и подготовку к концовке сезона РПЛ.
Глава региона обратился к главному тренеру «Крыльев» Игорю Осинькину.
«Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель – попасть в восьмерку.
Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений.
Но, Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда.
Знаю, что руководство клуба, которое было усилено, очень помогает вам в вашей работе, обеспечивает все необходимое для того, чтобы у вас была возможность тренировать, а у ребят – играть.
Хотел бы вас послушать, как мы видим завершение чемпионата, как настроение у команды, что будем делать для того, чтобы выправлять ситуацию», – сказал губернатор.
- «Крылья» идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
- Команда набрала 19 очков в 21 туре чемпионата.