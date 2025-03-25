Губернатор Федорищев обратился к Осинькину на встрече с «Крыльями Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с игроками, тренерами и руководством «Крыльев Советов».

Они обсудили ситуацию в команде и подготовку к концовке сезона РПЛ.

Глава региона обратился к главному тренеру «Крыльев» Игорю Осинькину.

«Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель – попасть в восьмерку.

Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений.

Но, Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда.

Знаю, что руководство клуба, которое было усилено, очень помогает вам в вашей работе, обеспечивает все необходимое для того, чтобы у вас была возможность тренировать, а у ребят – играть.

Хотел бы вас послушать, как мы видим завершение чемпионата, как настроение у команды, что будем делать для того, чтобы выправлять ситуацию», – сказал губернатор.