«Зенит» выложил видео со своим разбором гола Мартинса: «ЭСК живут в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского»

В «Зените» остались недовольны вердиктом экспертно-судейской комиссии РФС по второму голу «Спартака» в 21-м туре РПЛ.

Петербуржцы настаивают, что Кристофер Мартинс был в офсайде. Клубная пресс-служба обнародовала собственный видеоразбор.

«После 6 (!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота Зенита из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны.

ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино, и как проводились офсайдные линии.

На основании представленного ниже видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда.

Посмотрите сами и убедитесь. Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.