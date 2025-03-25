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  • «Зенит» выложил видео со своим разбором гола Мартинса: «ЭСК живут в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского»

«Зенит» выложил видео со своим разбором гола Мартинса: «ЭСК живут в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского»

Сегодня, 19:24
44

В «Зените» остались недовольны вердиктом экспертно-судейской комиссии РФС по второму голу «Спартака» в 21-м туре РПЛ.

Петербуржцы настаивают, что Кристофер Мартинс был в офсайде. Клубная пресс-служба обнародовала собственный видеоразбор.

«После 6 (!) дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота Зенита из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны.

ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино, и как проводились офсайдные линии.

На основании представленного ниже видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда.

Посмотрите сами и убедитесь. Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
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Комментарии (44)
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CheToTaM
1742922337
Матч уже окончен, результат какой есть - я думаю, что он справедливый. Что у Зенита отобрали ничью - это разговоры для бедных. Но чисто в контексте будущей судьбы судей - разобраться по-справедливости надо. Потому что если клубу приходится самому вот так что-то рисовать - это не дело. Если была ошибка - ну признайте её, снизьте рейтинг судей. Ну чисто на будущее.
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Томик
1742922802
Надеюсь, что это просто "Зенит" с юмором подошёл к этой ситуации, когда отошли от поражения и решили посмеяться над собой, прежде всего. Тогда оценил. Заваленное налево видео демонстрирует, что только так и можно увидеть что-то похожее на вне игры, плюс мяч в метре от ноги Денисова. Браво "Зенит"! Так над собой поржать надо иметь характер. Наклоненные от вертикали градусов на сорок ворота при развороте видео - это пять!
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ziborock
1742923375
Зовите Спилберга, спецэффекты халтурные!)))
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SanInstructor
1742923691
так мяч уже не на ноге в момент паузы...
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sanches85
1742923867
Факйу Спилберг. Вот это супермонтаж голубые сделали))) аххааххаа
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ziborock
1742923945
Две недели видео мастерили что и угловые флажки наклонили и Мартинса - все подряд, ну и ныть все эти 2 недели не забывали!)))
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sanches85
1742924039
ЭСК РФС послали .лохастых. Доказательства голубеньких оказались ложными!
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FWSPM
1742928947
Спасите Помогите ! Хулиганы титула на столетие лишают !
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rash1959
1742929133
После изобретения такого видеошедевра, синит стал ещё более позорным в росфутболе. Позорище, и это мягко сказано.
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rash1959
1742929580
Теперь уже КаДыК обязан подключиться, за подлог и фальсификацию фактов. Исключить синит из чемпионата. А может и прокуратура встрянет?
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