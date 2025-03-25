Платини прокомментировал победу в суде: «Для моих врагов было важно время»

Экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался об оправдательном приговоре Швейцарского уголовного суда.

Разбирательство длилось с 2015 года.

Платини и бывший президент ФИФА Зепп Блаттер обвинялись в коррупции, мошенничестве, незаконном присвоении средств, преступном неэффективном управлении и подделке документов.

Поводом для возбуждения дела стала выплата 2 миллионов швейцарских франков в 2011 году. Платини тогда получил деньги от ФИФА с согласия Блаттера.

Футбольным чиновникам грозило 20 месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком.

«Я восстановил честь. Десятилетняя борьба ФИФА и некоторых швейцарских федеральных прокуроров закончилась.

Знаю, что все это было, чтобы помешать мне стать президентом ФИФА. Для моих врагов было важно время, им не важны 2 миллиона.

Они держали меня на расстоянии 10 лет. Они даже не приходят на апелляцию. Они прекрасно знают, что победили. Это знаем и мы», – сказал Платини.