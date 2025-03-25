Сафонов – об изучении французского языка: «Был момент, когда не мог вспомнить слова на русском»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал об уровне владения французским языком.

«Хочется поделиться своим опытом изучения языков. Как и у большинства людей в России моим первым знакомством с иностранными языками стало изучение английского в школе.

И несмотря на то, что моя мама по образованию переводчик, мне предрасположенность к лингвистике не передалась. А мотивации и интереса основательно изучать первый иностранный язык в школьное время у меня попросту не было.

Позже я несколько раз возвращался к изучению английского с репетитором (все это было уже после окончания школы). Ни одна попытка не увенчалась успехом, так как острой нужды у меня не было. В итоге я оставил свои усилия подружиться с английским.

Хочу отметить, что мой уровень на тот момент позволял общаться на корявом английском, и я имел какой-никакой запас вокабуляра, так как в команде всегда была возможность практиковать язык с нашими легионерами.

Следующий этап – переезд во Францию. Когда я перебрался в другую страну, то мог решить все базовые вопросы на английском, ввиду этого было принято решение начать изучать официальный язык страны, так как от этого напрямую зависит скорость адаптации. Плюс я учитываю особенности в моей команде: у нас используются в основном 2 языка: французский и испанский.

На данном этапе мой французский позволяет общаться по бытовым темам, я могу отвечать на телефонные звонки, обменяться парой фраз со случайными людьми. Триумф моего французского случился недавно, я смог по телефону объяснить симптомы Морти и спросить что нам делать с его проблемами (он траванулся). Есть даже моменты, когда мне проще сказать по-французски, нежели по-английски.

Мое обучение проходит 2-3 раза в неделю, раньше занимался и чаще. Есть ощущение, что при должном внимании мой уровень мог бы быть выше, но я не люблю домашние задания, редко повторяю материал, да и вообще не самый прилежный ученик.

Не так давно у меня произошло знакомство с местной семьей. И в этот момент я был вынужден использовать иностранный язык.

В итоге осознал, что нужно еще много времени на прокачу французского до уровня, где я свободно могу общаться на различные темы. После этой встречи я заметно ощутил дискомфорт из-за некорректного употребления английского, что стало для меня мотивацией в очередной раз вернуться к его изучению, но уже более ответственно.

Интересный факт: в начале изучения нового языка я стал забывать все остальные. Был момент, когда не мог вспомнить слова на русском, и пытался объяснить Марише французское слово по-английски.

Так что могу сейчас сказать, что изучение языков стало моим хобби, а про остальные мои занятия расскажу в ближайших постах. Мой совет: не пропускайте обучение языка в школе.

Если все равно приходится изучать его как обязательный предмет, то советую стараться заложить хотя бы базу. Это будет важно, если решите прокачивать себя в дальнейшем. Просто потратите меньше сил, денег, а также скажете себе «спасибо»!» – написал Сафонов в своем телеграм-канале.