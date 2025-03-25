Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Замбия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов – об изучении французского языка: «Был момент, когда не мог вспомнить слова на русском»

Сафонов – об изучении французского языка: «Был момент, когда не мог вспомнить слова на русском»

Сегодня, 20:37

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал об уровне владения французским языком.

«Хочется поделиться своим опытом изучения языков. Как и у большинства людей в России моим первым знакомством с иностранными языками стало изучение английского в школе.

И несмотря на то, что моя мама по образованию переводчик, мне предрасположенность к лингвистике не передалась. А мотивации и интереса основательно изучать первый иностранный язык в школьное время у меня попросту не было.

Позже я несколько раз возвращался к изучению английского с репетитором (все это было уже после окончания школы). Ни одна попытка не увенчалась успехом, так как острой нужды у меня не было. В итоге я оставил свои усилия подружиться с английским.

Хочу отметить, что мой уровень на тот момент позволял общаться на корявом английском, и я имел какой-никакой запас вокабуляра, так как в команде всегда была возможность практиковать язык с нашими легионерами.

Следующий этап – переезд во Францию. Когда я перебрался в другую страну, то мог решить все базовые вопросы на английском, ввиду этого было принято решение начать изучать официальный язык страны, так как от этого напрямую зависит скорость адаптации. Плюс я учитываю особенности в моей команде: у нас используются в основном 2 языка: французский и испанский.

На данном этапе мой французский позволяет общаться по бытовым темам, я могу отвечать на телефонные звонки, обменяться парой фраз со случайными людьми. Триумф моего французского случился недавно, я смог по телефону объяснить симптомы Морти и спросить что нам делать с его проблемами (он траванулся). Есть даже моменты, когда мне проще сказать по-французски, нежели по-английски.

Мое обучение проходит 2-3 раза в неделю, раньше занимался и чаще. Есть ощущение, что при должном внимании мой уровень мог бы быть выше, но я не люблю домашние задания, редко повторяю материал, да и вообще не самый прилежный ученик.

Не так давно у меня произошло знакомство с местной семьей. И в этот момент я был вынужден использовать иностранный язык.

В итоге осознал, что нужно еще много времени на прокачу французского до уровня, где я свободно могу общаться на различные темы. После этой встречи я заметно ощутил дискомфорт из-за некорректного употребления английского, что стало для меня мотивацией в очередной раз вернуться к его изучению, но уже более ответственно.

Интересный факт: в начале изучения нового языка я стал забывать все остальные. Был момент, когда не мог вспомнить слова на русском, и пытался объяснить Марише французское слово по-английски.

Так что могу сейчас сказать, что изучение языков стало моим хобби, а про остальные мои занятия расскажу в ближайших постах. Мой совет: не пропускайте обучение языка в школе.

Если все равно приходится изучать его как обязательный предмет, то советую стараться заложить хотя бы базу. Это будет важно, если решите прокачивать себя в дальнейшем. Просто потратите меньше сил, денег, а также скажете себе «спасибо»!» – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • Российский голкипер перешел в «ПСЖ» прошлым летом.
  • Он провел 12 матчей и пропустил 7 голов.

Еще по теме:
Кафанов: «Сафонов стал своим в «ПСЖ»
Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину 5
Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес 4
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Товарищеский матч. Россия разгромила Замбию (5:0) благодаря хет-трику Глушенкова
22:00
12
Медведев одним словом отреагировал на новость о конфликте Семака и Глушенкова
21:51
1
Глава судейского комитета РФС высказался о вердикте ЭСК по матчу «Спартак» – «Зенит»
21:42
3
Карпин оценил резонансные слова Глушенкова об игре за «Зенит» и сборную России
21:00
5
ВидеоГлушенков забил дебютный гол за сборную России
20:20
Фото«Зенит» уличили в обмане с офсайдными линиями в моменте с голом спартаковца Мартинса
19:56
38
Видео«Зенит» выложил видео со своим разбором гола Мартинса: «ЭСК живут в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского»
19:24
44
Титов сказал, какой команде желает чемпионства – это не «Спартак»
19:13
5
Реакция Генича на новости о конфликтах в «Зените»
19:04
Медведев пригрозил журналистам за новости о конфликтах в «Зените»
18:33
5
Все новости
Все новости
Сафонов – об изучении французского языка: «Был момент, когда не мог вспомнить слова на русском»
20:37
Кафанов: «Сафонов стал своим в «ПСЖ»
Вчера, 18:45
Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину
Вчера, 17:55
5
Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес
Вчера, 17:20
4
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
Вчера, 16:21
4
Головин подешевел на Transfermarkt
Вчера, 15:43
10
Отец Кузяева сказал, почему его сын не играет за «Гавр» почти три месяца
23 марта
1
Кафанов ответил, кто ошибается в «ПСЖ» чаще – Доннарумма или Сафонов
23 марта
1
В сборной России назвали основного вратаря
23 марта
6
Агент назвал дату возвращения Головина на поле
21 марта
1
Отец Кузяева прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом Далера в «Гавре»
21 марта
Видео«Я не беременна и не делала приворот»: Кондратюк подтвердила, что вышла замуж за Сафонова
21 марта
21
Сафонов женился во второй раз
21 марта
8
Легионер «Локомотива» назвал россиянина, который смог бы заиграть в Лиге 1
21 марта
ВидеоОбращение Сафонова к сборной России перед матчами с Гренадой и Замбией
19 марта
Мбаппе оценил возможное назначение Зидана в сборную Франции
18 марта
Мбаппе ответил на вопрос об игре «ПСЖ» без него
18 марта
Мбаппе ответил, пожмет ли он руку президенту «ПСЖ»
18 марта
4-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 37 лет
17 марта
Лига 1. Дембеле помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» (3:1)
17 марта
Головин пропустит еще один матч «Монако»
15 марта
1
Агент Доннаруммы прокомментировал конкуренцию с Сафоновым в «ПСЖ»
15 марта
11
Агент Доннаруммы прояснил будущее итальянца в «ПСЖ»
15 марта
1
«ПСЖ» не дают перенести матч между двумя четвертьфиналами ЛЧ
14 марта
УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов
13 марта
3
Семин назвал самого сильного футболиста, который играл в России
12 марта
4
Доннарумма ответил, куда убежал перед серией пенальти: «Захотел пописать»
12 марта
2
УЕФА определил лучшего игрока матча «Ливерпуль» – «ПСЖ»
12 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 