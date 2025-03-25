Иван Карпов раскрыл, что на самом деле происходило в раздевалке «Зенита» после поражения от «Спартака»

Инсайдер Иван Карпов прокомментировал информацию о череде конфликтов в раздевалке «Зенита».

Сообщалось, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев устроил разнос футболистам после поражения от «Спартака» (1:2).

Он якобы сказал: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите *** [нафиг]!»

Также стало известно о конфликте Сергея Семака и Максима Глушенкова.

Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».

«Конфликта у Глуша с Семаком не было. Богданыч вообще ничего не сказал команде и почти сразу ушел в тренерскую.

Медведев тоже не говорил ничего подобного. Иваныч бурчал как всегда, но что-то совсем заурядное», – написал Карпов в своем телеграм-канале.