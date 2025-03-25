В ЦСКА отреагировали на вердикт ЭСК РФС по матчу с «Акроном»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о двойной судейской ошибке против команды в игре 21-го тура РПЛ против «Акрона».
- Матч судил Михаил Черемных.
- На 63-й минуте он ошибочно дал желтую карточку Матвею Кисляку и назначил штрафной удар, после розыгрыша которого «Акрон» забил гол.
- ЭСК РФС признала ошибки арбитра.
«Тут стоит напомнить, что жeлтую карточку по текущему регламенту отменить нельзя. Только в редких ситуациях, когда арбитром по ошибке перепутан футболист.
Но справедливая оценка, как и понятная трактовка, тоже очень важны», – написал Брейдо в своeм телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо