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В ЦСКА отреагировали на вердикт ЭСК РФС по матчу с «Акроном»

Сегодня, 20:50

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о двойной судейской ошибке против команды в игре 21-го тура РПЛ против «Акрона».

  • Матч судил Михаил Черемных.
  • На 63-й минуте он ошибочно дал желтую карточку Матвею Кисляку и назначил штрафной удар, после розыгрыша которого «Акрон» забил гол.
  • ЭСК РФС признала ошибки арбитра.

«Тут стоит напомнить, что жeлтую карточку по текущему регламенту отменить нельзя. Только в редких ситуациях, когда арбитром по ошибке перепутан футболист.

Но справедливая оценка, как и понятная трактовка, тоже очень важны», – написал Брейдо в своeм телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон
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