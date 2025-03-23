Еще 2 футболиста покинули сборную России перед матчем с Замбией

Полузащитник Иван Обляков и нападающий Иван Сергеев покидают учебно-тренировочный сбор национальной команды России. Они не примут участие в товарищеском матче с Замбией.
«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», – сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.
- Матч Россия – Замбия пройдет 25 марта и начнется в 20:00 мск.
- Ранее расположение национальной команды покинули форвард Артем Дзюба, защитник Александр Солдатенков и хавбек Даниил Фомин.
- Также из-за травмы не приехал на сбор полузащитник Сергей Пиняев.
Источник: официальный сайт РФС