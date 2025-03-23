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Еще 2 футболиста покинули сборную России перед матчем с Замбией

Сегодня, 15:59

Полузащитник Иван Обляков и нападающий Иван Сергеев покидают учебно-тренировочный сбор национальной команды России. Они не примут участие в товарищеском матче с Замбией.

«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», – сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Крылья Советов ЦСКА Замбия Россия Сергеев Иван Обляков Иван
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