Реакция Медведева на новость о матерном разносе в раздевалке «Зенита» после поражения от «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о скандале в раздевалке команды после проигранного матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».
Сообщалось, что Медведев устроил разнос футболистам, сказав им: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите *** [нафиг]!»
«Это брехня», – заявил Медведев.
- «Зенит» уступил со счетом 1:2.
- Команда опустилась на 3-е место в РПЛ.
- Петербуржцы борются за 7-е чемпионство подряд.
Источник: Sport24