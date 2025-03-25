Реакция Медведева на новость о матерном разносе в раздевалке «Зенита» после поражения от «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о скандале в раздевалке команды после проигранного матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

Сообщалось, что Медведев устроил разнос футболистам, сказав им: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите *** [нафиг]!»

«Это брехня», – заявил Медведев.