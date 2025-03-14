Жена Карпина прокомментировала интерес «Динамо» к тренеру

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала интерес «Динамо» к мужу.

– Интерес «Динамо»? Это все на уровне слухов, я знаю об этом так же, как и все. Никакого инсайда я сейчас не могу рассказать.

– Он будет готов в случае предложения совмещать работу в сборной и клубе?

– Честно, сейчас он в таком состоянии, что не может вообще о таком думать, потому что он очень устал совмещать, это правда очень тяжело. Сейчас он наслаждается работой в сборной. Я думаю, что как и в любой другой работе будет предложение, будет рассматривать, мы не знаем, что будет через несколько месяцев.

Мы же еще все ждем, когда нас допустят до международных соревнований. Валерий принимает такие серьезные решения, посоветовавшись со мной, потому что у нас семья.

– Теоретически вариант с метро «Динамо» подходит?

– Теоретически подходит.