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Жена Карпина прокомментировала интерес «Динамо» к тренеру

14 марта 2025, 09:15
2

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала интерес «Динамо» к мужу.

– Интерес «Динамо»? Это все на уровне слухов, я знаю об этом так же, как и все. Никакого инсайда я сейчас не могу рассказать.

– Он будет готов в случае предложения совмещать работу в сборной и клубе?

– Честно, сейчас он в таком состоянии, что не может вообще о таком думать, потому что он очень устал совмещать, это правда очень тяжело. Сейчас он наслаждается работой в сборной. Я думаю, что как и в любой другой работе будет предложение, будет рассматривать, мы не знаем, что будет через несколько месяцев.

Мы же еще все ждем, когда нас допустят до международных соревнований. Валерий принимает такие серьезные решения, посоветовавшись со мной, потому что у нас семья.

– Теоретически вариант с метро «Динамо» подходит?

– Теоретически подходит.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года (с паузой 2021-2022).
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (2)
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ilich55
1741933504
"Никакого инсайда я сейчас не могу рассказать." Тупее всех тупых. Нет, чтобы сказать, что не обладает информацией по поводу интереса Динамо.
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FanatSerj
1741945417
Там не метро "Динамо", а скорее база в Новогорске, а работая в сборной он и так на ней находиться, так что в "теоретически" ему и переезжать не надо.
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