Два основных игрока «Реала» рискуют пропустить первый полуфинал Кубка Испании

В Испании сообщили о новых травмах в составе «Реала».

Федерико Вальверде больше месяца играл с повреждением двуглавой мышцы бедра.

Теперь полузащитник недоступен для тренерского штаба. Он точно пропустит первый полуфинал Кубка Испании против «Сосьедада».

Под вопросом участие в матче Килиана Мбаппе, который сегодня не тренировался с командой.