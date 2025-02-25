Два основных игрока «Реала» рискуют пропустить первый полуфинал Кубка Испании

В Испании сообщили о новых травмах в составе «Реала».
Федерико Вальверде больше месяца играл с повреждением двуглавой мышцы бедра.
Теперь полузащитник недоступен для тренерского штаба. Он точно пропустит первый полуфинал Кубка Испании против «Сосьедада».
Под вопросом участие в матче Килиана Мбаппе, который сегодня не тренировался с командой.
- «Сосьедад» примет «Реал» в среду в 23:30 мск.
- Вальверде в этом сезоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 40 играх.
- В активе Мбаппе 27+4 в 38 матчах.
Источник: Marca