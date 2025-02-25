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  • Два основных игрока «Реала» рискуют пропустить первый полуфинал Кубка Испании

Два основных игрока «Реала» рискуют пропустить первый полуфинал Кубка Испании

25 февраля 2025, 15:30

В Испании сообщили о новых травмах в составе «Реала».

Федерико Вальверде больше месяца играл с повреждением двуглавой мышцы бедра.

Теперь полузащитник недоступен для тренерского штаба. Он точно пропустит первый полуфинал Кубка Испании против «Сосьедада».

Под вопросом участие в матче Килиана Мбаппе, который сегодня не тренировался с командой.

  • «Сосьедад» примет «Реал» в среду в 23:30 мск.
  • Вальверде в этом сезоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 40 играх.
  • В активе Мбаппе 27+4 в 38 матчах.

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Источник: Marca
Испания. Кубок Реал Реал Сосьедад Мбаппе Килиан Вальверде Федерико
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