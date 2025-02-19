Реакция Генича на возможный уход «Реала» из чемпионата Испании

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на информацию о возможном выходе «Реала» из «Примеры. Ранее сообщалось, что мадридский клуб задумался об уходе из чемпионата Испании из-за «судейского заговора».

«Конечно, этого не произойдет. Это манипуляция сейчас со стороны президента «Реала» Флорентино Переса, со стороны клуба, чтобы все это обсуждалось, чтобы арбитры были под давлением, чтобы они боялись допустить какую‑то ошибку», – сказал Генич.