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  • Мостовой ответил, где больше красивых женщин – в России или во Франции

Мостовой ответил, где больше красивых женщин – в России или во Франции

Бывший игрок «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой высоко оценил княжество Монако.

– Почему Монако – это капец?

– Я много раз раньше там был. Во-первых, это центр многих европейских стран. Там всe рядом, нет налогов. Море, солнце, футбол. Что ещe нужно для человека? Красивая обстановка, всe красивое.

– И женщины?

– Как и везде. Во Франции много красивых женщин, но в России, конечно, больше. Развлечения, понятно, там есть, там всe есть, но в то же казино я там не ходил. Поверьте, я был во всех странах, жил в Европе больше 20 лет.

Съездите в Монако и посмотрите! Цепляет, когда люди спрашивают про то, что делать в Монако и так далее, а ещe и к футболу привязывают. И ты думаешь: «А где лучше-то?».

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Источник: Legalbet

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Комментарии (7)
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Айболид
1739367554
Судя о "первой леди" Франции , там у них с женщинами совсем " полный абзац".
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Мордаванин
1739372281
кассирша в дикси у величайшегоцаря моста мечта
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DOCTOR PENALTY
1739375761
Не бывает некрасивых женщин, бывает просто мало выпитой водки. А в виду того, что с водкой у нас намного лучше, чем во Франции, то и женщин красивых намного больше. )) **
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