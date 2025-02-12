Мостовой ответил, где больше красивых женщин – в России или во Франции

Бывший игрок «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой высоко оценил княжество Монако.

– Почему Монако – это капец?

– Я много раз раньше там был. Во-первых, это центр многих европейских стран. Там всe рядом, нет налогов. Море, солнце, футбол. Что ещe нужно для человека? Красивая обстановка, всe красивое.

– И женщины?

– Как и везде. Во Франции много красивых женщин, но в России, конечно, больше. Развлечения, понятно, там есть, там всe есть, но в то же казино я там не ходил. Поверьте, я был во всех странах, жил в Европе больше 20 лет.

Съездите в Монако и посмотрите! Цепляет, когда люди спрашивают про то, что делать в Монако и так далее, а ещe и к футболу привязывают. И ты думаешь: «А где лучше-то?».