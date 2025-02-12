Сперцян выделил главную силу Мусаева

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян охарактеризовал главного тренера Мурада Мусаева.

– Каким нашeл Мусаева после его возвращения?

– Чуть изменился как тренер. Всe-таки он набрался опыта в прошлом клубе. Но первое время ему было очень тяжело. Он пришeл в команду, которая шла на первом месте – сложно заходить так по ходу чемпионата. Мурад Олегович принял трудное решение, мало кто сможет так сделать. Ему большое спасибо за это, команда его поддерживала. Нам тоже было тяжело перестраиваться на новые требования, новые тренировки.

– В чeм его главная сила?

– В том, что всегда смотрит на себя. Без разницы, с кем играем – «Крылья» или «Зенит», «Акрон» или «Спартак». Мы всегда должны играть в свой футбол.