Камбэк «Реала» с «Ман Сити», «Зенит» выиграл Зимний кубок РПЛ, еще один новичок «Спартака» и другие новости

Названа сумма, которую «Панатинаикос» хочет получить от продажи игрока сборной Греции «Зениту»
Стало известно, сколько «Спартак» готов предложить за Жедсона Фернандеша – «Бешикташ» требует больше, размер зарплаты уже согласован
Новичок «Зенита» был фигурантом дела о махинациях со ставками
Солари стал игроком «Спартака» – его трансфер вошел в топ-10 самых дорогих в истории РПЛ среди аргентинцев
ЦСКА договорился о покупке 18-летнего бразильца
«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ, Луис Энрике забил дебютный гол за петербуржцев
Станковича удалили в финале Зимнего кубка РПЛ – Семак ушел с ним за компанию на трибуну
«Спартак» побил клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон
Медведев прояснил ситуацию с трансфером Салазара в «Зенит»
Агуэро пообещал отрезать себе яйца в случае победы «Реала» над «Манчестер Сити» – мадридцы выиграли