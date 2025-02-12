Камбэк «Реала» с «Ман Сити», «Зенит» выиграл Зимний кубок РПЛ, еще один новичок «Спартака» и другие новости

Названа сумма, которую «Панатинаикос» хочет получить от продажи игрока сборной Греции «Зениту»

Стало известно, сколько «Спартак» готов предложить за Жедсона Фернандеша – «Бешикташ» требует больше, размер зарплаты уже согласован

Новичок «Зенита» был фигурантом дела о махинациях со ставками

Солари стал игроком «Спартака» – его трансфер вошел в топ-10 самых дорогих в истории РПЛ среди аргентинцев

ЦСКА договорился о покупке 18-летнего бразильца

«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ, Луис Энрике забил дебютный гол за петербуржцев

Станковича удалили в финале Зимнего кубка РПЛ – Семак ушел с ним за компанию на трибуну

«Спартак» побил клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон

Медведев прояснил ситуацию с трансфером Салазара в «Зенит»

Агуэро пообещал отрезать себе яйца в случае победы «Реала» над «Манчестер Сити» – мадридцы выиграли