Названа сумма, которую «Спартак» готов предложить за Жедсона Фернандеша

«Спартак» будет готов предложить «Бешикташу» 20 миллионов евро за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.
Московский до закрытия зимнего трансферного окна хочет успеть усилить среднюю линию поля. Жедсон Фернандеш будет главной кандидатурой «Спартака», если клубу не удастся решить вопрос с подписанием хавбека Ивана Илича из «Торино».
- По данным Metaratings.ru, стороны неформально обсуждают потенциальную сделку по переходу Жедсона Фернандеша, официальных переговоров пока не было.
- 26-летний португалец провел в этом сезоне 33 матча за турецкий клуб, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Контракт Жедсона Фернандеша с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года.