Названа сумма, которую «Спартак» готов предложить за Жедсона Фернандеша

«Спартак» будет готов предложить «Бешикташу» 20 миллионов евро за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.

Московский до закрытия зимнего трансферного окна хочет успеть усилить среднюю линию поля. Жедсон Фернандеш будет главной кандидатурой «Спартака», если клубу не удастся решить вопрос с подписанием хавбека Ивана Илича из «Торино».