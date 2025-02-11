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  • Названа сумма, которую «Спартак» готов предложить за Жедсона Фернандеша

Названа сумма, которую «Спартак» готов предложить за Жедсона Фернандеша

«Спартак» будет готов предложить «Бешикташу» 20 миллионов евро за трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.

Московский до закрытия зимнего трансферного окна хочет успеть усилить среднюю линию поля. Жедсон Фернандеш будет главной кандидатурой «Спартака», если клубу не удастся решить вопрос с подписанием хавбека Ивана Илича из «Торино».

  • По данным Metaratings.ru, стороны неформально обсуждают потенциальную сделку по переходу Жедсона Фернандеша, официальных переговоров пока не было.
  • 26-летний португалец провел в этом сезоне 33 матча за турецкий клуб, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Контракт Жедсона Фернандеша с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (11)
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rash1959
1739257942
А чо, свободные легионерские места есть?
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ivany4
1739258781
Совершенно разные игроки. Илич больше организатор, с хорошим первым пасом. Жедсон разрушающий опорник или бокс-то-бокс, с хорошим ударом. По предварительным "слухам", под Илича собирались продать(отпустить) либо Абену либо Медину. На Медину вроде как покупатель есть.
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Гор--google
1739259794
Про Ильича лучше бы забыть. Видел игры Фернандеша,это что то! Или не то,что нужно нам в данный момент. И хорошо, что на 90% сделка не состоится.Он не стоит 20 мультоа
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...короче
1739261536
...питбуль, конечно бы не помешал, но явно не этот вариант и не думаю, что это креатура Станковича. В общем, очень много НО...
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