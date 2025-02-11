Названа сумма, которую «Панатинаикос» хочет получить от продажи игрока сборной Греции «Зениту»

«Панатинаикос» не собирается продавать правого защитника Георгиоса Вагианнидиса «Зениту» дешевле 10 миллионов евро.

В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 8 миллионов, но этот пункт соглашения начнет действовать только с лета.