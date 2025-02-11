Названа сумма, которую «Панатинаикос» хочет получить от продажи игрока сборной Греции «Зениту»

«Панатинаикос» не собирается продавать правого защитника Георгиоса Вагианнидиса «Зениту» дешевле 10 миллионов евро.
В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 8 миллионов, но этот пункт соглашения начнет действовать только с лета.
- Журналист Иван Карпов сообщал об интересе «Зенита» к Вагианнидису, отметив, что сейчас петербургский клуб не готов платить футболисту более 2 миллионов евро за сезон.
- В этом сезоне Вагианнидис провел за «Панатинаикос» 27 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
- Осенью прошлого года Вагианнидис дебютировал в сборной Греции, сыграв 3 матча в Лиге наций.