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  • Названа сумма, которую «Панатинаикос» хочет получить от продажи игрока сборной Греции «Зениту»

Названа сумма, которую «Панатинаикос» хочет получить от продажи игрока сборной Греции «Зениту»

«Панатинаикос» не собирается продавать правого защитника Георгиоса Вагианнидиса «Зениту» дешевле 10 миллионов евро.

В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 8 миллионов, но этот пункт соглашения начнет действовать только с лета.

  • Журналист Иван Карпов сообщал об интересе «Зенита» к Вагианнидису, отметив, что сейчас петербургский клуб не готов платить футболисту более 2 миллионов евро за сезон.
  • В этом сезоне Вагианнидис провел за «Панатинаикос» 27 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
  • Осенью прошлого года Вагианнидис дебютировал в сборной Греции, сыграв 3 матча в Лиге наций.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (4)
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Тинез Розоп
1739255946
25 зарядите им. Деньги то народные, а народу дохера. Позор Российского футбола...
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zayralskytim
1739257685
Ещё раз скажу, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей фигне по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы играют до победы!
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АК 68
1739257906
Фамилия у него необычная, есть в ней что то женского.
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