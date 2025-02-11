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⚡ Солари стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейта».

Московский клуб заключил с ним контракт на 4,5 года – до лета 2029-го.

Аргентинский вингер взял себе 7-й игровой номер.

«Универсальный футболист способен действовать на обоих флангах атаки в роли вингера, а также нередко выполнял роль центрального нападающего.

Его отличают высокая скорость, яркий дриблинг, уверенная игра в завершающей стадии», – описала новичка спартаковская пресс-служба.

  • В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
  • Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии (2)
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slavа0508
1739277763
Расписали конечно красиво ...ну дай бог .дай бог . что бы реале было так красиво ...
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Cleaner
1739277948
Все было у Спартака хорошо в конце первой части чемпионата. На радостях решили бабла потратить. Думаю, что новички развалят игру команды и весной мы все ПОРЖЕМ над Спартаком...)))
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