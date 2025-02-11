⚡ Солари стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейта».

Московский клуб заключил с ним контракт на 4,5 года – до лета 2029-го.

Аргентинский вингер взял себе 7-й игровой номер.

«Универсальный футболист способен действовать на обоих флангах атаки в роли вингера, а также нередко выполнял роль центрального нападающего.

Его отличают высокая скорость, яркий дриблинг, уверенная игра в завершающей стадии», – описала новичка спартаковская пресс-служба.