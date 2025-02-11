⚡ Солари стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о переходе Пабло Солари из «Ривер Плейта».
Московский клуб заключил с ним контракт на 4,5 года – до лета 2029-го.
Аргентинский вингер взял себе 7-й игровой номер.
«Универсальный футболист способен действовать на обоих флангах атаки в роли вингера, а также нередко выполнял роль центрального нападающего.
Его отличают высокая скорость, яркий дриблинг, уверенная игра в завершающей стадии», – описала новичка спартаковская пресс-служба.
- В составе «Ривер Плейта» Солари забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 110 матчах.
- Сообщалось, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 10+2 миллионов евро.