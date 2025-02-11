Названы сумма трансфера и размер зарплаты Солари в «Спартаке»

Сумма трансфера полузащитника Пабло Солари из «Ривер Плейта» в «Спартак» составит 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами за достижения.

Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года. Футболист будет зарабатывать от 2 миллионов евро в год.

Задержка перехода аргентинца была вызвана проблемой с переводом средств, которую «Спартак» успешно решил.