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  • Названы сумма трансфера и размер зарплаты Солари в «Спартаке»

Названы сумма трансфера и размер зарплаты Солари в «Спартаке»

Сумма трансфера полузащитника Пабло Солари из «Ривер Плейта» в «Спартак» составит 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами за достижения.

Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года. Футболист будет зарабатывать от 2 миллионов евро в год.

Задержка перехода аргентинца была вызвана проблемой с переводом средств, которую «Спартак» успешно решил.

  • 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач. В 2025-м он провел за команду 1 встречу.
  • Ожидается, что аргентинец будет выступать за «Спартак» под 7-м номером.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1739269838
Барко поможет молодому освоиться.То,что они играли вместе - огромный плюс.Теперь бы о краях защиты подумать и про Илича забыть,хотя бы до лета
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JIEGEHDA
1739270555
Вот щас выглядит реально стоящий трансфер . 23 года. Часто играет . Стабильный . Результаты есть. Да и стоит десятку . )) можно только поздравить если всё таки получится взять его
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ivany4
1739271571
Хвала спортдиру. Уложились в 12 лямов с бонусами. Хотя начинали с 12 лямов + 3 бонусов. Поговаривают, что потренировавшись 4 дня, "в стороне" от команды, показал хорошие результаты. Есть вероятность увидеть его и Леви сегодня в игре.
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k611
1739276333
Теперь главное чтобы быстрее адаптировался и приносил пользу команде.
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