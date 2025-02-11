Названы сумма трансфера и размер зарплаты Солари в «Спартаке»

Сумма трансфера полузащитника Пабло Солари из «Ривер Плейта» в «Спартак» составит 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами за достижения.
Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года. Футболист будет зарабатывать от 2 миллионов евро в год.
Задержка перехода аргентинца была вызвана проблемой с переводом средств, которую «Спартак» успешно решил.
- 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач. В 2025-м он провел за команду 1 встречу.
- Ожидается, что аргентинец будет выступать за «Спартак» под 7-м номером.