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  • Ягудин: «Не уверен, что в России есть футбол, это явно не наше»

Ягудин: «Не уверен, что в России есть футбол, это явно не наше»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил уровень футбола в России.

«Если говорить про хоккей, например, то мне нравится нижегородское «Торпедо». Почему? Игорь Ларионов.

С футболом пока не определился. Но явно это не наше. Хоккей в нашей стране есть, про футбол я не могу так сказать с четкой уверенностью. Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов... И мы поймем, где находится наш «Зенит», – сказал Ягудин.

  • Алексей – уроженец Санкт-Петербурга.
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (11)
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"supermax"
1739187715
Есть то он есть... Но какой
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Spartak_forv@
1739188096
Так он прав...у нас в РПЛ что то похожее на игру в футбол,без всякого сарказма
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The only one
1739188630
У нас скорее около футбольный базар...
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nik55
1739190111
не лезь туда чего не понимаешь
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Интерес
1739190599
Так и фигурного катания тоже нет.Есть куча бегающих из страны в страну,в поисках сладкого прокорма.
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gor77
1739191282
Это же нормальное частное мнение большого спортсмена. Не более. Кстати, он олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы(много раз!). Ну да, футбол - самый массовый вид спорта в мире. И всё. Чо так все встрепенулись то?)))))))
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subbotaspartak
1739192070
Выступить 2 раза в кубке россии, раз в финале Кубка, чемпионат России.... Я изнемогаю от фигурного катания... Футбол - радость и отдушина миллионов на все времена...
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alll-333
1739192402
Учитывая, что даже в отсутствии качественного футбола его в стране смотрят миллионы, а фигурное катание тысячи возникает вопрос: Ягудин ничего не попутал?
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Каратель помойников
1739195321
Если бы в фигурном катании было столько денег,как в футболе,у нас бы и фигурного катания не было
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темирхан
1739195416
дурень что ли? а что наше? фигурное катание? где-то ягудин в космосе летает? проснись!
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