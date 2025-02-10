Ягудин: «Не уверен, что в России есть футбол, это явно не наше»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил уровень футбола в России.

«Если говорить про хоккей, например, то мне нравится нижегородское «Торпедо». Почему? Игорь Ларионов.

С футболом пока не определился. Но явно это не наше. Хоккей в нашей стране есть, про футбол я не могу так сказать с четкой уверенностью. Можно посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов... И мы поймем, где находится наш «Зенит», – сказал Ягудин.