Мостовой – о трофеях Слуцкого в Китае: «Мне без разницы; есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке»

Александр Мостовой прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» в Суперкубке Китая.

Команда Леонида Слуцкого взяла Суперкубок 2-й год подряд.

В минувшем сезоне Суперлиги «Шэньхуа» финишировал 2-м.

У Слуцкого контракт до декабря.

«Слуцкий что-то там выиграл в Китае, и что дальше? Мне это вообще не интересно. Выиграл и выиграл, мне без разницы. Есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране. Слуцкий вообще не представляет никакого интереса для меня», – сказал Мостовой.