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  • Мостовой – о трофеях Слуцкого в Китае: «Мне без разницы; есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке»

Мостовой – о трофеях Слуцкого в Китае: «Мне без разницы; есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке»

9 февраля 2025, 12:15
13

Александр Мостовой прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» в Суперкубке Китая.

  • Команда Леонида Слуцкого взяла Суперкубок 2-й год подряд.
  • В минувшем сезоне Суперлиги «Шэньхуа» финишировал 2-м.
  • У Слуцкого контракт до декабря.

«Слуцкий что-то там выиграл в Китае, и что дальше? Мне это вообще не интересно. Выиграл и выиграл, мне без разницы. Есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране. Слуцкий вообще не представляет никакого интереса для меня», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (13)
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subbotaspartak
1739092635
Зависть... зависть...
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slavа0508
1739092672
Эх Саня ну ты пока даже с дворовой командой не выиграл не чего даже кубок двора не взял . а говоришь про Китай ...
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Александр.Т.
1739094113
Жаба)
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Таврида
1739095309
«Есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране. Я даже для них никакого интереса не представляю, абсолютно полный НОЛЬ», – сказал Мостовой.
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Борис34684
1739095908
Жаба давит этого алчного человека.
Ответить
...короче
1739097139
...любит он Слуцкому в тапок насрать....
Ответить
Spartak_forv@
1739098597
Тысячи людей выигрывают что-то где-то,а Мостовой - нет
Ответить
Тинез Розоп
1739107644
С китайцами удобно. Их можно всех на всех в перерыве поменять…( логика Царя)
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Artemka444
1739109525
Мостовой просто клоун
Ответить
Кузьмич на трибуне
1739117507
Тысячи людей приглашают в Китай и Саудовскую Аравию заработать много денег, а до Мостового нет никому никакого дела.
Ответить
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