Дюков объяснил отсутствие Федуна в новом составе исполкома РФС

Президент РФС Александр Дюков высказался о том, что Леонид Федун не вошел в новый состав исполкома футбольного союза.

– Правда, что Леонид Федун уведомил вас о том, что ему больше неинтересно быть членом исполкома РФС?

– У него изменились жизненные планы, поэтому договорились о том, что Леонид Арнольдович не будет включен в состав нового исполкома.

– Это большая потеря для РФС?

– Леонид Арнольдович – человек, который любит футбол. Он много сделал для футбола, являясь президентом «Спартака».