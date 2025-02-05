Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Дюков объяснил отсутствие Федуна в новом составе исполкома РФС

Дюков объяснил отсутствие Федуна в новом составе исполкома РФС

Президент РФС Александр Дюков высказался о том, что Леонид Федун не вошел в новый состав исполкома футбольного союза.

– Правда, что Леонид Федун уведомил вас о том, что ему больше неинтересно быть членом исполкома РФС?

У него изменились жизненные планы, поэтому договорились о том, что Леонид Арнольдович не будет включен в состав нового исполкома.

– Это большая потеря для РФС?

– Леонид Арнольдович – человек, который любит футбол. Он много сделал для футбола, являясь президентом «Спартака».

  • Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
  • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».

Новости по теме
Дюков одобрил трансферную политику «Зенита»: «Практически все покупки успешны, помогают в достижении целей» 26
Газзаев: «Дюков – достойнейший президент РФС, футбол у нас развивается» 12
Российские игроки РПЛ будут платить новый налог 10
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 16:48
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1738773229
СЕМИН «Найдите другого человека, который каждый год будет тратить €100 миллионов личных денег, человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, человека, который содержит академию. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в «Спартаке» кто-нибудь не получил вовремя зарплату? Никогда такого не было.Такие люди, как Федун, развивают футбол. Не будь его, может, и серьёзного клуба бы не было» РОМАНЦЕВ «Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака».
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 