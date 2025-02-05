Дюков объяснил отсутствие Федуна в новом составе исполкома РФС

Президент РФС Александр Дюков высказался о том, что Леонид Федун не вошел в новый состав исполкома футбольного союза.
– Правда, что Леонид Федун уведомил вас о том, что ему больше неинтересно быть членом исполкома РФС?
– У него изменились жизненные планы, поэтому договорились о том, что Леонид Арнольдович не будет включен в состав нового исполкома.
– Это большая потеря для РФС?
– Леонид Арнольдович – человек, который любит футбол. Он много сделал для футбола, являясь президентом «Спартака».
- Бизнесмен владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- При нем был построен и открыт домашний стадион спартаковцев – «Лукойл Арена».