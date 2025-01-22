Сербский футболист «Зенита» рассказал о своем отношении к алкоголю

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович признался, что не любит употреблять алкоголь. При этом сербский футболист может иногда выпить пива.

– Ваше отношение к алкоголю?

– Скажу не потому, что это интервью, а потому, что это правда – я не любитель алкоголя. Иногда в отпуске могу немного расслабиться, но во время чемпионата никогда не пью алкогольные напитки.

– Что выберете для восстановления – пиво или колу?

– Больше люблю колу, но после игры я бы лучше выпил пива.

– А на отдыхе?

– Тоже пиво! (смеется).