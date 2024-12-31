«Бавария» поставила Нойеру два условия

«Бавария» собирается продлить с Мануэлем Нойером контракт, истекающий следующим летом.
При этом клуб поставил 38-летнему вратарю два условия.
Во-первых, фиксированная зарплата Нойера значительно уменьшится, но будут увеличены бонусы. За счет них футболист сможет по-прежнему зарабатывать около 20 миллионов евро в год, если проведет успешный сезон.
Во-вторых, голкипер должен заняться подготовкой преемника.
- В этом сезоне Нойер пропустил 13 голов в 19 матчах.
- Он в «Баварии» с 2011 года.
Источник: Bayern & Germany