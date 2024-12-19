Легионер «Зенита» назвал конкурентов команды в борьбе за чемпионство

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Петербуржцы делят лидерство с «Краснодаром». У клубов по 39 очков, но «Зенит» уступает первое место по дополнительным показателям.

– После первой половины сезона вы идете с «Краснодаром» ноздря в ноздрю. Удивили ли тебя «быки» в этом сезоне?

– Нет, они продолжают показывать свой футбол, который демонстрировали еще в прошлом году. Это квалифицированная команда, которая усилилась перед новым сезоном. «Краснодар» – сложный соперник, и будет для нас таким до самого финала чемпионата. Но не только он, а еще и «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Это те команды, которые будут бороться с нами за золото.

– Почему в прошлом сезоне «Зениту» пришлось тяжело и конкуренция была до последнего тура?

– Послушайте, поймите, каждый сезон для всех команд – серьезная работа. Тем более для чемпиона, было действительно очень трудно. Думаю, конкуренты сильно усложнили нам жизнь – мы теряли очки, которых раньше не теряли, из-за недостатка концентрации. Есть другие команды, которые очень сильны. Мы знаем: будет тяжело, знаем о нашем качестве, о наших игроках. Поэтому, если будем делать все четко и уверенно, мы и наши болельщики не будем так страдать или переживать, как в прошлом году.