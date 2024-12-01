1 декабря 2024 года в 19:30 по мск состоится матч 17-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком».
«Краснодар»
«Краснодар» находится на 2-й позиции в турнирной таблице с 38 очками после 16 матчей. Команда одержала 11 побед, сыграла 5 раз вничью и не потерпела ни одного поражения. Разница мячей +25 (34 забито, 9 пропущено). Последние три игры:
- 26.11.24: «Тюмень – «Краснодар» 3:3 (по пенальти победил «Краснодар»);
- 23.11.24: «Химки» – «Краснодар» 2:2;
- 10.11.24: «Рубин» – «Краснодар» 1:2.
«Спартак»
«Спартак» располагается на 4-й строчке с 31 очком после 16 матчей. У команды 9 побед, 4 ничьи и 3 поражения. Разница мячей +16 (30 забито, 14 пропущено). Последние три игры:
- 27.11.24: «Ростов» – «Спартак» 2:1;
- 23.11.24: «Спартак» – «Локомотив» 5:2;
- 10.11.24: «Спартак» – «Акрон» 4:0.
Очные встречи
- 19.10.24: «Спартак» – «Краснодар» 0:3;
- 11.05.24: «Спартак» – «Краснодар» 1:0;
- 01.11.23: «Спартак» – «Краснодар» 2:3 (Кубок России).
Прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак»
«Краснодар» все еще не проигрывает в чемпионате страны и навязывает борьбу за чемпионство питерскому «Зениту». «Спартак» также хорошо идет в РПЛ – москвичи выиграли последние четыре игр российской Премьер-лиги кряду. Поставим в этой игре на ТБ 2.5 за 1.27.
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