Бальде получил удар по горлу в матче с «Лас-Пальмасом», его увезли на электрокаре

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде травмировался на 21-й минуте домашней игры 15-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом».

Вингер гостей Вити Росада толкнул Бальде в борьбе за мяч, после чего игрок «блауграны» горлом влетел в плечо нападающему «Лас-Пальмаса» Сандро Рамиресу. Алекс не мог подняться, держась за горло.

В результате его положили на носилки, перенесли на электрокар и увезли с поля, где он держался за грудь и закрывал лицо руками. Вместо Бальде на поле появился Жерар Мартин.

Фото: скрины с трансляции «Матч ТВ»

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