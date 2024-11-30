Круговой назвал 2 условия для чемпионства ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил, что нужно для чемпионства.

– Как оценишь первую часть сезона для ЦСКА?

– Достаточно много потеряли очков. Надеюсь, что последние матчи мы проведeм на максимуме и наберeм максимальное количество очков.

– ЦСКА в ближайшее время может стать чемпионом России?

– Конечно, может. Любая команда может стать чемпионом России. При каких обстоятельствах? Если будем выполнять от и до установки тренерского штаба и сохранять концентрацию в каждом матче.

В 16:30 мск ЦСКА начнет матч 17-го тура РПЛ против «Рубина».

Москвичи идут на 6-м месте.

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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