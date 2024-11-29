Раскрыта причина самоубийства российского арбитра

Председатель Сочинской городской федерации футбола Георгий Варельджан прокомментировал суицид местного арбитра Эмира Привалова.

– Все в шоке от новости о смерти Привалова. Есть информация, что он покончил жизнь самоубийством. Что послужило причиной?

– В официальном заключении по факту смерти говорится, что были неоднократные ссоры с женой, а о подробностях говорить не стоит.

Для всех это шок. Городская и краевые федерации, тренеры, судьи участвуют в сборе денег для семьи. У Эмира остались двое маленьких детей. Определили, кому переводить средства, поступления уже пошли. Помогли найти место захоронения.

– РФС тоже готов помочь финансово.

– Да. И футбольный клуб «Сочи» финансово поучаствовал.

– Привалов был перспективным судьей?

– Перспективным, это была наша надежда. Он успел поработать в одной бригаде с Павлом Кукуяном в Кубке России. Это огромная потеря для нас, он был другом, товарищем, весельчаком. Сидим и не понимаем, как это могло произойти.

28-летний Привалов с сезона-2021/22 судил во Второй лиге.

19 ноября, 10 дней назад, Эмир был резервным арбитром на товарищеском матче «Краснодара-2» со сборной Брунея.

В августе Привалов работал на кубковом матче «Иртыш» – «Челябинск».